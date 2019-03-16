ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

معانا ريال معانا ريال .. قصة أشهر أغنية مسروقة من فيلم أوكراني

السبت 16/مارس/2019 - 07:30 ص
صدى البلد
محمد أبو ليلة

أمس الجمعة يوم 15 مارس كان يوافق ذكرى الممثلة المصرية فيروز ذات الأصول الأرمنية التي وُلدت عام 1943 والتي تعتبر الأخت الكبرى للفنانة نيللي وابنة عمة الفنانة لبلبة، حيث اكتشفها صديق والدها الفنان السوري إلياس مؤدب الذي كان يعزف في إحدى الزيارات لهم على الكمان بالمنزل من ضمن ماكان يفعل في أمسياته بمنزلهم.


وكانت ترقص على الموسيقى التي يعزفها إلياس مؤدب ولفتت انتباهه ولاحظ موهبتها وحاول تطويرها فقام بتأليف وتلحين مونولوج لتغنيه وحدها، ولأنه كان يغني في حفلات منزلية اصطحبها معه لتؤدّي المونولوج في إحدى المرات، وأثارت إعجاب الحضور ولاقى مونولوجها نجاحاً باهراً.


اكتشفها أنور وجدي

فقرر إدخالها مسابقة مواهب في ملهى الأوبيرج الليلي حيث نجحت نجاحًا باهرًا ايضًأ والتف حولها المنتجون السينمائيون، فاختارها الفنان أنور وجدي من بينهم، ليوقع معه والدها عقد احتكار تتقاضى عنه ابنته ألف جنيه عن كل فيلم، وكان أول عمل لها بسن السابعة من عمرها فيلم الأول ياسمين في عام 1950، واشتهر هذا الفيلم بسبب أغنيته الشهيرة "معانا ريال"، التي غنتها فيروز مع أنور وجدي.

معانا ريال معانا

معانا ريال

لكن هذه الأغنية التي لحنها المُلحن محمد البكار، والتي جاءت في فيلم "ياسمين" للكاتب أبو السعود الإبياري، والذي تم عرضه عام ديسمبر 1950، تعتبر من أقدم الأغاني التي تم سرقة لحنها بشكل كامل، حيثُ أن اللحن الأصلي يعود لأغنية أوكرانية وردت جاءت ضمن فيلم "نجمة الشال" الأوكراني، والذي تم عرضه في نوفمبر 1943م، الفيلم من تأليف ليليا هيلمان وبطولة دانا أندروز وآن باكستر، أما الأغنية الواردة بالفيلم من كلمات إيرا جيرشوين، وتلحين آرون كوبلاند، وتم ترشيح الفيلم لجائزة الأوسكار عن موسيقى الفيلم، فضلًا عن ترشيحه لخمس جوائز أخرى.


ترشيحاتنا

مشرف سابق على مرصد الأزهر للتطرف يفك رموز حادث نيوزيلندا الارهابي

أول تعليق من مفتي أستراليا بعد مذبحة المسجدين

الأزهر: العمل بالسمسرة جائز شرعا بشرطين

مدير سوق السيارات المستعملة: حملة خليها تصدي تسببت في ركود تام.. فيديو

كريم شحاتة: تغيير المدربين لم يؤثر على أداء لاعبي بيراميدز.. فيديو

فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة قنا.. اليوم

مفتي الجمهورية السابق: ترديد هذا الذكر 3 مرات يغفر ذنوب يوم وليلة

بعد مذبحة نيوزلندا.. هجوم جديد على مصلين في لندن.. فيديو

تعليق قوي من حازم إمام على أزمة محمد صلاح

أحمد دراز يكشف تفاصيل مهمة عن مصارعة الذراعين.. فيديو

اتحاد الجالية المصرية باليونان يدين الحادث الإرهابي بنيوزيلندا

كريم شحاته: انفرادي بخبر رحيل البدري إلى أهلي طرابلس عرضني للهجوم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان تنهي استعدادها لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى ..وزير الطيران يتفقد المطار الدولي.. ووزير الداخلية يوجه باتخاذ تدابير تأمين فعاليات الحدث التاريخي.. صور

أحمد صبري يشارك في انتخابات نقابة الصحفيين .. فيديو وصور

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

فيديو

أبرز فيديوهات التوك شو.. اعترافات صادمة من مرتكب حادث نيوزيلندا الإرهابي.. عمرو أديب: بداية سلسال دم في العالم.. وهذه حقيقة حذف 4 سلع تموينية خلال الشهر الجاري
أمير كرارة لـ خالد سليم: أنا سامع إن البنات مبهدلاك.. فيديو
كريم حسن شحاتة: حالة الاحتقان بين إدارتي الأهلي والزمالك تنعكس على الجماهير.. فيديو
كريم شحاته: انفرادي بخبر رحيل البدري إلى أهلي طرابلس عرضني للهجوم.. فيديو
إلهام شاهين تكشف حقيقة إجرائها عملية لإنقاص وزنها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟