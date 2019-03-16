معانا ريال معانا ريال .. قصة أشهر أغنية مسروقة من فيلم أوكراني

أمس الجمعة يوم 15 مارس كان يوافق ذكرى الممثلة المصرية فيروز ذات الأصول الأرمنية التي وُلدت عام 1943 والتي تعتبر الأخت الكبرى للفنانة نيللي وابنة عمة الفنانة لبلبة، حيث اكتشفها صديق والدها الفنان السوري إلياس مؤدب الذي كان يعزف في إحدى الزيارات لهم على الكمان بالمنزل من ضمن ماكان يفعل في أمسياته بمنزلهم.





وكانت ترقص على الموسيقى التي يعزفها إلياس مؤدب ولفتت انتباهه ولاحظ موهبتها وحاول تطويرها فقام بتأليف وتلحين مونولوج لتغنيه وحدها، ولأنه كان يغني في حفلات منزلية اصطحبها معه لتؤدّي المونولوج في إحدى المرات، وأثارت إعجاب الحضور ولاقى مونولوجها نجاحاً باهراً.





اكتشفها أنور وجدي

فقرر إدخالها مسابقة مواهب في ملهى الأوبيرج الليلي حيث نجحت نجاحًا باهرًا ايضًأ والتف حولها المنتجون السينمائيون، فاختارها الفنان أنور وجدي من بينهم، ليوقع معه والدها عقد احتكار تتقاضى عنه ابنته ألف جنيه عن كل فيلم، وكان أول عمل لها بسن السابعة من عمرها فيلم الأول ياسمين في عام 1950، واشتهر هذا الفيلم بسبب أغنيته الشهيرة "معانا ريال"، التي غنتها فيروز مع أنور وجدي.