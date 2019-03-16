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أخبار البلد

شاهد.. مسرح احتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي بأسوان

السبت 16/مارس/2019 - 04:25 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
وسالة أسوان: محمد عبد المنعم
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قليل انطلاق ملتقى الشباب العربي والإفريقي من مدينة أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي"، والذي تمتد فعالياته على مدار ثلاثة أيام من (16-18 مارس 2019)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 

وتبدأ فعاليات الملتقى بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وتهدف الاحتفالية إلى إبراز مكانة مصر الإفريقية والعربية كنقطة تلاقي بين الحضارتين الإفريقية والعربية وكمحور استراتيجي حيوي للشراكة بينهما، وتضم الاحتفالية فقرة فنية تمزج بين الفن والحضارة الإفريقية والعربية بالإضافة إلى حديث عدد من الشخصيات الإفريقية حول رؤيتهم لما بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وما تتطلع له إفريقيا من مصر. 

هذا وقد بدأ الضيوف والمشاركون في التوافد على المسرح المكشوف الذي أعد خصيصا لهذه الاحتفالية علي ضفاف نهر النيل بجوهرة النيل أسوان .

وحرص المشاركون على التقاط الصور التذكارية خاصة في ظل المناظر الخلابة الرائعة التي تتميز بها جوهرة النيل أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، وتفاعلوا مع الأغاني قبل انطلاق الحفل.
شاهد.. مسرح احتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي بأسوان
شاهد.. مسرح احتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي بأسوان
شاهد.. مسرح احتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي بأسوان

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شاهد.. مسرح احتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي بأسوان

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