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أخبار العالم

اللقطات الأولى لموقع إطلاق النار في نيويورك.. صور وفيديو

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 03:35 ص
شرطة نيويورك
شرطة نيويورك
أحمد قاسم
قالت وسائل إعلام محلية أمريكية إن مسلحا فتح النار في شارع إيست 112 بمنطقة مانهاتن الجنوبية في ولاية نيويورك الأمريكية، ما أسفر عن وقوع مصابين.

ونقلت شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأمريكية عن مصادر بشرطة ولاية نيويورك، قولها: "حتى الآن أصيب 4 أشخاص، ونرجح أن يكون أحدهم فارق الحياة"، وذلك دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

من جهة آخر، استبعدت شبكة 1010 WINS المحلية أن يكون إطلاق النار متعلقًا بالإرهاب.

اللقطات الأولى لموقع إطلاق النار في نيويورك.. صور وفيديو
اللقطات الأولى لموقع إطلاق النار في نيويورك.. صور وفيديو
اللقطات الأولى لموقع إطلاق النار في نيويورك.. صور وفيديو

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