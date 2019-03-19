اللقطات الأولى لموقع إطلاق النار في نيويورك.. صور وفيديو

(East Harlem, Manhattan) Multiple People Shot — Developing: There is a heavy police presence around E 115th St & 3rd Ave. At least three people were shot. Follow along for updates here: https://t.co/EsmZ5Fu7lS #ProtectTheWorld pic.twitter.com/kx8JhXmVp6 — Citizen NYC (@CitizenApp_NYC) March 19, 2019

قالت وسائل إعلام محلية أمريكية إن مسلحا فتح النار في شارع إيست 112 بمنطقة مانهاتن الجنوبية في ولاية نيويورك الأمريكية، ما أسفر عن وقوع مصابين.ونقلت شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأمريكية عن مصادر بشرطة ولاية نيويورك، قولها: "حتى الآن أصيب 4 أشخاص، ونرجح أن يكون أحدهم فارق الحياة"، وذلك دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.من جهة آخر، استبعدت شبكة 1010 WINS المحلية أن يكون إطلاق النار متعلقًا بالإرهاب.