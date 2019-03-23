مصرع 26 شخصا وإصابة 28 فى احتراق حافلة ركاب بالصين

لقى ما لا يقل عن 26 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 28 آخرون جراء احتراق حافلة ركاب سياحية فى مقاطعة هونان الصينية.



وبحسب تليفزيون الصين المركزى، وقع الحادث على طريق تشانغشا تشانغجياجيه السريع فى مدينة تشانغده عندما اشتعلت النيران فى الحافلة السياحية.



وأضاف التلفزيون، أن سبب الاشتعال لا يزال مجهولا، مشيرا إلى أنه فى أثناء وقوع الحادث، كان بداخل الحافلة 53 راكبا والسائق.