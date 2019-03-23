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محافظات

تطهير ترعة وادى الصعايدة الرئيسية بإدفو بأسوان.. صور

السبت 23/مارس/2019 - 06:38 م
تطهير ترعة وادى الصعايدة
تطهير ترعة وادى الصعايدة الرئيسية بإدفو بأسوان.. صور
شاذلى عبد الفتاح
قامت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان بتنفيذ أعمال تأهيل ترعة وادى الصعايدة الرئيسية التابعة لمركز إدفو شمال مدينة أسوان وذلك من خلال الشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية بطول 2600 مترا.

كما قامت الإدارة العامة للموارد المائية والرى أيضًا بتنفيذ عملية إنشاء شبك أعشاب أمام محطه ١ وادى الصعايدة على النيل لرفع أى شوائب أو مخلفات به أولًا بأول للحفاظ على نظافته على الوجه الأكمل .

جاء ذلك بناءًا على توجيهات المهندس عبد اللطيف السعيد خالد رئيس قطاع الرى، والمهندس رضا مهدى محمد مهدى رئيس قطاع الموارد المائية والرى للوجه القبلى ، والمهندس محمد محمد عبد الوهاب أبو السعود رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، وتحت قيادة وإشراف المهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية بمحافظة أسوان ، والمهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام الموارد المائية و الرى بمحافظة أسوان .
تطهير ترعة وادى الصعايدة الرئيسية بإدفو بأسوان.. صور
تطهير ترعة وادى الصعايدة الرئيسية بإدفو بأسوان.. صور
تطهير ترعة وادى الصعايدة الرئيسية بإدفو بأسوان.. صور
تطهير ترعة وادى الصعايدة الرئيسية بإدفو بأسوان.. صور

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