وصول لاعبي الزمالك والحكام إلى الملعب البلدي .. صور



فى حراسة المرمى عمر صلاح وفى خط الدفاع عبد الله جمعه ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وفي خط الوسط طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد المنعم كهربا ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وفى خط الهجوم عمر السعيد.





وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى الملعب البلدى ببركان الذى يستضيف مباراة الذهاب فى نهائى كأس الكونفدرالية أمام فريق نهضة بركان المغربي.كما وصل الطاقم التحكيمي لمباراة ذهاب كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي بقيادة الحكم الزامبي جاني سيكازوي.وأعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للقلعة البيضاء عن تشكيل الزمالك لمواجهة بطل المغرب وجاء على النحو الآتي: