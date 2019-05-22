أنشأ أكاديمية وهمية للتعليم بالغربية.. ضبط شخص انتحل صفة أستاذ جامعي

تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أكاديمية وهمية للتعليم بالغربية، تقوم بتزوير المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية.



وبحسب بيان، الأربعاء، أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص وانتحال صفة "دكتور جامعي"، متخذًا من إحدى الشقق السكنية بدائرة مركز شرطة طنطا، مقرًا للأكاديمية لمنح المتدربين شهادات خبرة ودبلومات ودورات "مساحة" جميعها وهمية مقابل مبالغ مالية، ومزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تزوير المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية، بالاستعلام من الجهات المعنية تبين بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أية تراخيص.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، جرى استهداف المذكور وضبطه حال تواجده بالشقة المُشار إليها وبتفتيشها عُثر على (61) شهادة خبرة بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورها للشهر العقاري، منها المزور والمعد للتزوير ومزيلة بتوقيع المذكور وبعضها ممهور بأختام الشهر العقارى وأكلاشيه الأكاديمية ، وبعضها ممهور بخاتم وأكلشيهات مكتب تصديقات بطنطا و(2) نموذج حكومى منسوب لوزارة العدل خالي البيانات ومجموعة من الأوراق الخاصة بطلاب الأكاديمية و(3) أكلاشيهات خاصة بالأكاديمية الوهمية المشار إليها ومجموعة كبيرة من أوراق الدعاية والإعلان للأكاديمية.



كما ضبطت مجموعة من الدفاتر الخاصة بالأكاديمية (حسابات الأكاديمية، إيصالات استلام نقدية- حضور وغياب طلاب الأكاديمية، مرتبات العاملين، بيانات الطلاب، تسليم شهادات الخبرة، رسوم الدبلومات والدورات) وهاتف محمول محمل عليه عدد كبير من المحادثات بين المتهم منتحلًا فيها صفة دكتور جامعي، وعملائه راغبى الحصول على دبلومات ودورات "مساحة" وشهادة الخبرة الوهمية ومبلغ مالى.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات، ومزاولة نشاطه الإجرامى بهدف تحقيق ربح مادى واتخذت جميع الإجراءات القانونية.