الكراهية والخوض في الأعراض .. القصة الكاملة لوقف برنامج شيخ الحارة على القاهرة والناس



بعد عدة شكاوى ومخالفات ، قرر المجلس الأعلى للإعلام، وقف برنامج الإعلامية بسمة وهبة "شيخ الحارة" على قناة القاهرة والناس لمدة شهر.



البداية حينما تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى خاصة بحلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للافارقة والتي تم عرضها يوم 19 مايو الماضي.



وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى التابعة للمجلس عقب اجتماع للجنتي الرصد والشكاوى اليوم إن اللجنتين رصدا في تحقيقهما بحلقات البرنامج مخالفات من بينها الحض على التمييز والكراهية والخوض في الأعراض وعدد آخر من الاتهامات.



وأوضح شوقي في تصريحات له عقب صدور القرار أنها ستستكمل التحقيقات ضد البرنامج في شكاوى أخرى.



وكان دكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين قد صرح أمس بأن مجلس النقابة اتخذ قرارا بوقف بسمة وهبة مقدمة برنامج شيخ الحارة المذاع على قناة القاهرة والناس، بناءً على تقرير المرصد الإعلامى للنقابة وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة يوم ١٩ مايو التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري التى تخالف ميثاق الشرف الاعلامى ومدونة السلوك المهنى.



جاء ذلك بسبب مخالفة قانون نقابة الإعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ الذى حظر ممارسة النشاط الإعلامى دون القيد بجداول النقابة او الحصول على تصريح مزاولة مهنة.



وأضاف في بيان له انها لم تقم بتقنين وضعها مع النقابة وغير مقيدة بأى من جداول القيد بالنقابة، كما أنها لم تحصل على تصريح مزاولة المهنة وفقًا للمادتين " ٢ – ١٩ " من قانون النقابة.



كما خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قناة "القاهرة والناس"، بتفريغ حلقة ياسمين الخطيب، وذلك للتحقيق فيما جاء بالحلقة، بعدما تلقى المجلس عدة شكاوى.



وأرسل المجلس الأعلى مخاطبة رسمية الى رئيس قناة القاهرة والناس، أحمد سعيد، بشأن قرار رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 33 لسنة 2019 الصادر بشأن منع بث برنامج " شيخ الحارة" لمدة شهر.



وتضمن قرار الإيقاف أنه "بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقرار رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها علي الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، وبعد الاطلاع علي توصيتي لجنتي الرصد والشكاوى بشأن برنامج " شيخ الحارة " المعروض علي قناة القاهرة والناس الفضائية، وموافقة المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بجلسته المعقودة في 26/5/2019 بمنع بث برنامج " شيخ الحارة" المعروض علي قناة القاهرة والناس الفضائية لمدة مؤقتة لما ارتكب من مخالفات بحلقة البرنامج المعروضة في 19/5/2019 بالخروج عن القيم والأخلاق بشكل يحمل تمييزا وخوضًا في الأعراض، واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة تتنافى مع حق الجمهور في مشاهدة إعلام هادف ، ومخالفته ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة " الأكواد".



من جانبها ، نشرت الإعلامية بسمة وهبة مقطع فيديو من خلال حسابها الشخصي انستجرام معلقة: إنها من أجمل المرات التي أدت فيها العمرة، وأنها تشعر براحة نفسية كبيرة، مشيرة إلى أنها دعت لكل من طلب منها الدعاء، كما طلبت من متابعيها الدعاء لها.



كانت بسمة وهبة تقدمت باستقالتها من قناة "القاهرة والناس" بعد عرض حلقة برنامجها "شيخ الحارة" مع مقدمة البرامج ياسمين الخطيب.

