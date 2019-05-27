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محافظات

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82 %

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:49 م
صدى البلد
اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة نهاية العام للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019 بنسبة نجاح بلغت 82 %.

وتقدم لأداء الامتحان هذا العام 153126 طالب وطالبة نجح منهم 149932، وهنئ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأوائل وأثنى المحافظ على نجاحهم وأن الطلبة المتفوقين واجهة مشرفة للمجتمع ونموذج يحتذى به.

كما اعتمد المحافظ نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت 97.8 %، أما الإعدادية المهنية فبلغت نسبة النجاح فيها 75% كما بلغت نسبة النجاح في الإعدادية للصم وضعاف السمع 97.6 % ، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 72.8 حيث نجح 26 طالبا.

وجاءت إدارة وسط القاهرة التعليمية في المرتبة الأولى، حيث بلغت نسبة النجاح بها 98.26% يليها إدارة غرب القاهرة 96.17 التعليمية في المركز الثاني يليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة 96.10% كما حصل 99 طالب وطالبة على الدرجات النهائية .

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول علي درجاتهم فور إعلانها في المدارس قريبا أو من خلال الإنترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس والحصول علي بيان درجات أو الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.
محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82 %
محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82 %
محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82 %
محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82 %
محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82 %

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