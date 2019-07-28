أول فيديو من موقع إطلاق النار في نيويورك

#BREAKING : New York - At least 7 people have been injured in a shooting incident in a Brooklyn playground at New Lots Avenue in Brownsville. #NYC #Brooklyn



Video : Citizen NYCpic.twitter.com/FONJWyzg1Q — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) July 28, 2019

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مشاهد من موقع إطلاق النار في مدينة نيويورك، والذي أسفر عن إصابة 11 شخصا.وقالت الشرطة إن إطلاق النار حدث بملعب في براونزفيل في بروكلين، وأسفر عن إصابة 11 شخصا.وأضافت أن إطلاق النار وقع أثناء احتفال سنوي للعب البيسبول.ولا يزال من غير المعروف مدى خطورة الإصابات حتى الآن.فيما لم يتم اعتقال أي مشتبه به بعد.