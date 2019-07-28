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أخبار العالم

أول فيديو من موقع إطلاق النار في نيويورك

الأحد 28/يوليه/2019 - 06:55 ص
صدى البلد
حسام رضوان
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مشاهد من موقع إطلاق النار في مدينة نيويورك، والذي أسفر عن إصابة 11 شخصا.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار حدث بملعب في براونزفيل في بروكلين، وأسفر عن إصابة 11 شخصا.

وأضافت أن إطلاق النار وقع أثناء احتفال سنوي للعب البيسبول.

ولا يزال من غير المعروف مدى خطورة الإصابات حتى الآن.

فيما لم يتم اعتقال أي مشتبه به بعد.

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