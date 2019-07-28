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فن

دلال عبد العزيز تقدم واجب العزاء في فاروق الفيشاوي

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:07 م
دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز
قسم الميداني
شاركت الفنانة دلال عبد العزيز في تقديم واجب العزاء في الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد. 

توفي فاروق الفيشاوي فجر يوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا. 

يذكر أن فاروق الفيشاوي عانى من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذي أصابه، ومكث في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.

وشيع جثمان فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، إلى مثواه الأخير، وذلك عقب صلاة الظهر يوم الخميس 25 يوليو، لتتجه الجنازة بعد ذلك إلى محافظة المنوفية حيث مسقط رأس الفنان الراح.

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