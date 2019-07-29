إصابة 11 شخصًا في إطلاق النار بولاية كاليفورنيا الأمريكية.. فيديو

#BREAKING UPDATE: Ambulance crews were told 11 people down in a reported shooting at the Gilroy Garlic Festival. https://t.co/ufzR4VllUL pic.twitter.com/giApm5t2bX — Stephen Ellison (@sj_ellison) July 29, 2019

أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة 11 شخصًا في إطلاق النار بحديقة "جيلروي كريسماس هيل" بولاية كاليفورنيا الأمريكية.ونقلت شبكة "إن.بي.سي" عن متحدث باسم الشرطة قوله إن هناك ضحايا، فيما وعرضت مقاطع مصورة بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي رواد المهرجان يجرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع صوت فرقعة عالية في الخلفية.ويتضمن مهرجان جيلروي جارليك الذي تأسس عام 1979 موادا غذائية ومشروبات وعروضا فنية حية ومنافسات في مجال الطهي. ويقول المهرجان إن متطوعين يستضيفونه ويصف نفسه بأنه أكبر معرض غذائي صيفي في العالم.