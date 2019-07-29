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أخبار العالم

إصابة 11 شخصًا في إطلاق النار بولاية كاليفورنيا الأمريكية.. فيديو

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:22 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة 11 شخصًا في إطلاق النار بحديقة "جيلروي كريسماس هيل" بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونقلت شبكة "إن.بي.سي" عن متحدث باسم الشرطة قوله إن هناك ضحايا، فيما وعرضت مقاطع مصورة بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي رواد المهرجان يجرون بشكل مرتبك في شتى الاتجاهات في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع صوت فرقعة عالية في الخلفية.

ويتضمن مهرجان جيلروي جارليك الذي تأسس عام 1979 موادا غذائية ومشروبات وعروضا فنية حية ومنافسات في مجال الطهي. ويقول المهرجان إن متطوعين يستضيفونه ويصف نفسه بأنه أكبر معرض غذائي صيفي في العالم.



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