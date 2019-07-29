كبسة الفراخ مع الشيف توتا مراد..فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة و طبلية" عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الاثنين، طريقة عمل كبسة الدجاج السريعة.
وتضمنت المقادير الآتي:
فرخة
طماطم مبشورة
بصل مكعبات
ملح وفلفل
ليمون مجفف
كارى وكركم
حبهان
2 فص ثوم
2 معلقة سمنة
ورق لورا
صلصة طماطم
رز بسمتى
قرفة خشب
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهد الفيديو..
وتضمنت المقادير الآتي:
فرخة
طماطم مبشورة
بصل مكعبات
ملح وفلفل
ليمون مجفف
كارى وكركم
حبهان
2 فص ثوم
2 معلقة سمنة
ورق لورا
صلصة طماطم
رز بسمتى
قرفة خشب
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهد الفيديو..