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توك شو

كبسة الفراخ مع الشيف توتا مراد..فيديو

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:48 م
صدى البلد
توك شو
قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة و طبلية" عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الاثنين، طريقة عمل كبسة الدجاج السريعة.

وتضمنت المقادير الآتي:

فرخة
طماطم مبشورة
بصل مكعبات
ملح وفلفل
ليمون مجفف
كارى وكركم
حبهان
2 فص ثوم
2 معلقة سمنة
ورق لورا
صلصة طماطم
رز بسمتى
قرفة خشب

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهد الفيديو..

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