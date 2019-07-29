كبسة الفراخ مع الشيف توتا مراد..فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة و طبلية" عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الاثنين، طريقة عمل كبسة الدجاج السريعة.



وتضمنت المقادير الآتي:



فرخة

طماطم مبشورة

بصل مكعبات

ملح وفلفل

ليمون مجفف

كارى وكركم

حبهان

2 فص ثوم

2 معلقة سمنة

ورق لورا

صلصة طماطم

رز بسمتى

قرفة خشب



ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهد الفيديو..

