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في يوم الصداقة العالمي .. تعرف على السبب وراء الاحتفال بذلك اليوم

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:50 م
يوم الصداقة العالمي
يوم الصداقة العالمي
مريم صليب
نحتفل كل عام ببعض الأيام التي فرضها البشر للتذكار دائما بفضل بعض البشر علينا كعيد الأم و الأب ، وأيضا الصديق له حقوق يجب أن نقدرها و نحترمه و من الذوق الاحتفال بذلك اليوم .

حسب ما ورد في "FIRST POST" أن أول من اقترح تلك الفكرة هو الدكتور رامون أرتيميو براشو عام 1958 أثناء تناوله العشاء مع بعض الأصدقاء و قرروا أن يكون هناك يوم للاحتفال بالصديق ، وبعد فترة أعلنت الولايات المتحدة يوم 30 يوليو يوما عالميا للصداقة، و لكن هناك رواية أخرى تعتقد أنه تم اقتراح تلك الفكرة في عام 1930 و الذي ذكر خلال موقع الولايات المتحدة .

يذكر أن الهدف من ذلك اليوم هو إظهار الحب و الاهتمام بالأصدقاء و تقديم الحب و الود بشكل واضح في ذلك اليوم ، وتبادل الزيارات و تناول الطعام في مجموعة .

تحتفل بعض الدول حول العالم منها " الهند ، نيبال ، بنجلاديش ودول أمريكا الجنوبية" و بعض الدول الأخرى بيوم الصداقة في 30 يوليو من خلال تقديم الهدايا تعبيرا عن الحب تجاه الأصدقاء .

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