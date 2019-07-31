شاهد.. صور جديدة لأحمد عز من كواليس ولاد رزق 2

نشر الفنان أحمد عز، عبر صفحته على انستجرام صورًا جديدة من فيلم ولاد رزق 2 والمنتظر عرضه خلال أيام.

وظهر فى الكواليس برفقة أشقاقه داخل الأحداث.. بجانب صورة أخرى جمعته بالفنان عمرو يوسف.





فيلم ولاد رزق من بطولة احمد عز واحمد الفيشاوي وأحمد داود وعمرو يوسف، ويشارك في الجزء الثاني الفنانين خالد الصاوي وإياد نصار، وهو من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.



