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فن

شاهد.. صور جديدة لأحمد عز من كواليس ولاد رزق 2

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:15 ص
صدى البلد
سمر سعد
نشر الفنان أحمد عز، عبر صفحته على انستجرام صورًا جديدة من فيلم ولاد رزق 2 والمنتظر عرضه خلال أيام.

وظهر فى الكواليس برفقة أشقاقه داخل الأحداث.. بجانب صورة أخرى جمعته بالفنان عمرو يوسف.

فيلم ولاد رزق من بطولة احمد عز واحمد الفيشاوي وأحمد داود وعمرو يوسف، ويشارك في الجزء الثاني الفنانين خالد الصاوي وإياد نصار، وهو من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.

ويأتي الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق، بعد تحقيق الجزء الأول لنجاحات واسعة في دور العرض السينمائية.

يذكر أن أحمد عز يعرض له حاليا فيلم الممر والذى حقق إيرادات تخطت الـ 70 مليون جنيه.
شاهد.. صور جديدة لأحمد عز من كواليس ولاد رزق 2
شاهد.. صور جديدة لأحمد عز من كواليس ولاد رزق 2
شاهد.. صور جديدة لأحمد عز من كواليس ولاد رزق 2

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