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مرأة

طبيب يكشف عن تأثير تناول القهوة والشاي على معدل حرق الدهون

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 04:16 ص
تأثير الشاي والقهوة
تأثير الشاي والقهوة على معدل الحرق
آية التيجي
قال الدكتور أحمد صبري استشاري التغذية والسمنة، إن الكثير يعتقدون أن تناول القهوة والشاي يساعدهم على إنقاص الوزن، إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ تماما.

وأضاف الدكتور أحمد صبري في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، ان تناول القهوة والكافيين لا يساهم في حرق الوزن على الاطلاق، الا انه يعطل عملية الحرق، ويتسبب في عرقلتها.

واشار الدكتور أحمد صبري الى ان النسكافيه يعامل معاملة القهوة تماما، حيث انه يعطل من عملية الحرق، والإحساس بالشبع الذي نشعر به عند تناوله ليس سوى شعور مؤقت.

ونوه الدكتور أحمد صبري إلى ضرورة عدم الإكثار من تناول أكثر من كوبين من القهوة والنسكافيه والشاي في اليوم، وبالأخص عند الأشخاص الذين لديهم معدل حرق ضعيف، ويريدون فقدان أوزانهم.

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