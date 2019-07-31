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إحدى خريجات البرنامج الرئاسي: فخورة بتمثيل الشباب الأفريقي أمام العالم

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:48 ص
صدى البلد
مي محمد
أعربت خديجة رزقي، إحدى خريجات الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي، عن سعادتها بالمشاركة في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، لافتة إلى أنها فخورة وممتنة أنها تمثل أمام العالم اليوم الشباب الأفريقي وطموح أفريقيا التى يريدها جميع أبناء القارة.

وقالت خديجة رزقي، خلال المؤتمر الوطني السابع للشباب، اليوم، الأربعاء، إنها حاصلة على درجة ماجستير في أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وإنها حالية تعمل مطورة برامج في شركة حكومية لتشغيل الهاتف النقال.

وأضافت خديجة رزقي أنها تؤمن بأن كل تغيير يجب أن يبدأ الفرد بذاته أولا من أجل نشر الطاقة الإيجابية لمن حوله.

وأوضحت خديجة رزقي أنه في شهر نوفمبر 2018 العام الماضي، وبفضل القرار الحكيم من الرئيس عبد الفتاح السيسي لجمع الشباب من جميع أنحاء العالم لتوحيد صفوفهم بأصواتهم وأفعالهم لجعل العالم مكانا أفضل، استطاعت أن تحصل على فرصة نادرة للمشاركة في منتدى شباب العالم في نسخته الثانية.

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