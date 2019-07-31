التضامن : ٨٤٩٥ من حجاج الجمعيات الأهلية وصلوا الأراضى المقدسة

استمرارا لتوافد ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية والبالغ عددهم 12 الف حاج والجهود المكثفة للبعثة الرسمية لحج الجمعيات الاهلية بوزارة التضامن الاجتماعى.



أكد ايمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي أن عمليات تفويج حجاج الجمعيات الاهلية تتم بانتظام منذ بدء الجسر الجوى فى ٢٣ من يوليو مضيفا أن اجمالى عدد ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية الذين وصلوا الأراضى المقدسة حتى ٣١ يوليو ٨٤٩٥ حاجا منهم ٢٢٨٧ حاجًا بالمدينة و ٦٢٠٨ في مكة المكرمة.



وأوضح أنه سيتم غد "الخميس" ١ من اغسطس تفويج ١٢٣٥ حاجا منهم ٦٩١حاجا إلى مكة المكرمة من محافظات القاهرة والجيزة و المؤسسة والجمعيات المركزية وبنك ناصر وستنطلق رحلاتهم من مطار القاهرة، وتفويج ٥٤٤ حاجا للمدينة المنورة من محافظة القليوبية والاسكندرية إضافة إلى تفويج ٣٩٩ حاجا من المدينة المنورة الى مكة المكرمة.



وأشار عبد الموجود الى ان حالة الحجيج مطمئنة وهناك ٣ حالات بالمستشفيات وهى لحجاج من الشرقية والمنوفية ويتم تلقى الرعاية بمستشفيات النور والملك فهد حيث تعانى الحالات من غيبوبة كبدية وتركيب شريحة بالمفصل والاخيرة قسطرة بالقلب ويتم متابعتها للاطمئنان على تلقيها الرعاية الطبية بالاضافة الى حالة وفاة واحدة لحاج من محافظة الدقهلية.



من جانبه زار خالد عبد العليم نائب رئيس البعثة صباح اليوم ضيوف الرحمن بالفنادق للاطمئنان على أحوالهم والخدمات المقدمة لهم حيث أستمع عبد العليم للحجيج واطمئن على راحتهم كما عقد اجتماعا موسعا مع مشرفى الحجيج متابعا ضرورة توفير وتسخير كافة الإمكانات والطاقات لراحة الحجيج



وأكد عبد العليم ان البعثة يرافقها ٢٧٠ مشرفا بواقع مشرف لكل ٤٥ حاج منهم ١٠ مشرفات، مضيفا أن أعضاء البعثة بالأراضي المقدسة يبذلون جهدهم لخدمة ضيوف الرحمن وتم منحهم كافة التسهيلات ويتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على مدى ساعات اليوم على الرقم الخاص ببعثة حج الجمعيات الاهلية 966576507579 من استفسارات حول الحجيج أو حالات التائهين موضحا أن مقر البعثة هو فندق الايمان جراند بمكة المكرمة والايمان رويال بالمدينة المنورة .



من جانبه صرح د. كمال محمد سيف مدير المتابعة الفنية بمكتب وزير الأوقاف ومشرف البعثة الدعوية للحج بأنه وفقا لتوجيهات وزير الأوقاف بمرافقة البعثة الدعوية للحجاج المصريين هذا العام فإنه تم توفير بعثة تضم ٥٣ إمام وواعظ منهم ٩ سيدات واعظات.



وأشار إلى أن بعثة حج الجمعيات الأهلية يرافقها ١٣ واعظ منهم لأول مرة ٣ واعظات حيث تتواجد البعثة الدعوية مع ضيوف الرحمن خلال أداء المناسك وداخل الفنادق لتقديم التوجيهات الدعوية والإرشادات مع التيسير غير المخل على الحجاج كما يقوم الوعاظ بعقد الندوات لضيوف الرحمن لشرح أداء العمرة والحج والرد على استفسارات الحجيج حيث تتضمن تلك الندوات عدد من المحاور عن أداء المناسك والحج قبل عرفة وبعد عرفة وما يخص أخلاق المسلم أثناء أداء الشعائر المقدسة.