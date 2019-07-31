يوسف أوباما يقضي إجازته الصيفية على مركب.. شاهد

نشر يوسف أوباما لاعب الفريق الأول للنادي الزمالك صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وظهر يوسف أوباما وهو يستمتع بإجازته الصيفية على متن مركب ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.



وكان الزمالك عقد مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادى لتقديم الصفقات الجديدة التى تم إبرامها خلال الموسم.



ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة جلسات بين إدارة الزمالك والثلاثي من أجل تعديل عقودهم وزيادة قيمة عقودهم بأفضل صورة مالية خلال الفترة الحالية بعد الأداء الذي قدموه مع الفريق هذا الموسم.



