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رياضة

اليوم.. ختام منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:33 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعى
تنطلق اليوم ختام منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف رقم 16 والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في الفترة من 28 يوليو حتى 4 أغسطس، بمشاركة 31 دولة وهم "مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، سلوفاكيا، إيطاليا، كوريا، كرواتيا، اليونان، روسيا، إسبانيا، ألمانيا، ليتوانيا، أستونيا، كولومبيا، تركيا، التشيك، الصين، جيبوتي، المجر، اليابان، سويسرا، أوكرانيا، تايوان، بولندا، تايلاند، الهند، كازاخستان، الأردن، أندونيسيا، المغرب، المكسيك، السودان".

وشهدت بطولة العالم للسباحة بالزعانف منافسات قوية تتصدرها حتى الأن روسيا بمجموع ميداليات 24 ميدالية متنوعة جاءت معظمها في سباقات " 50متر مزدوج، 50 متر مونو، و400 سلوهيت، و4 في 200 تتابع مونو".

وعلى جانب آخر تنطلق غدا السبت سباقات المياة المفتوحة بمشاركة أربعة عشرة دولة وسيقام السباق علي فترتين ففى الفترة الصباحية سينطلق سباق التتابع 4×2 ك وفى الفترة المسائية سينطلق سباق 6 ك فردى، ومن المتوقع أن يحقق فيها المنتخب المصري ميدالية ومراكز متقدمة، وقد قامت اللجنة الفنية ببطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين بمعاينة المجرى المائي الخاص بمسابقة "السباحة بالمياة المفتوحة" وقد تم وضع المعايير والإشتراطات الواجب توافرها بمكان إجراء المسابقة.


يذكر أن لاعبة المنتخب الوطنى للسباحة بالزعانف جودى شريف الماس قد حطمت رقم مرحلة 15-17-19 سنة وعمومى في سباق 100متر غوص، واللاعبة جودى الماس رقم وحققت 43.2 بينما كان رقمها السابق 44.66 ، كما حطمت لاعبة المنتخب الوطنى لوجى ياسر رقم مصر مرحلة 17 سنة، 19سنة ، وعمومى في سباق 400 متر سباحة بالزعانف حيث كان رقمها السابق 3.33.95 ليصبح 3.33.22.

وكان السباح أحمد تامر عبدالقادر مركز رابع في سباق 1500 متر خزنة بزمن قدره ١٣:٣٠.١٢ و هو رقم قياسي جديد لمرحلة ١٥ سنة.

فيما حقق السباح محمود وليد مركز خامس في نفس السباق بزمن قدره ١٣:٣٠.٣٣ ، وحقق فريق تتابع ٤×١٠٠ متر زعانف مزدوجه مختلط المركز الثامن علي العالم.

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