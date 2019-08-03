علاج الاسهال بالأعشاب.. وسائل طبيعية للشعور بالارتياح

شاي الزنجبيل لـ علاج الاسهال



شاي البابونج لـ علاج الاسهال



مشروب الزعتر لـ علاج الاسهال



شاي القرفة لـ علاج الاسهال



علاج الاسهال بقشر البرتقال



علاج الاسهال بـ أوراق حكيم



علاج الاسهال بالنعناع



مشروب النعناع الدافئ له تأثير مذهل فى علاج المعدة حيث أنه يقلل أعراض الكثير من أمراض المعدة بما في ذلك الاسهال وانتفاخ البطن وتحسين الهضم. بالإضافة إلى ذلك ، بالاضافة الى أن النعناع بتوازن البكتيريا ويقلل من إنتاج العصائر الحمضية.



طريقة عمل مشروب النعناع:

اغلي كوبًا من الماء وأضف أوراق النعناع.

اتركه ينحدر لمدة 10 دقائق وقم بتصفيته.

اشربه ثلاث مرات في اليوم



علاج الاسهال بالشمر



الشمر يحتوى على خصائص مضادة للأكسدة والجهاز الهضمي ويمكنه محاربة مسببات الأمراض في المعدة، ويمكن أن يساعد في علاج الإسهال وانتفاخ البطن وتقوية جهاز المناعة. يساعد وجود المعادن مثل البوتاسيوم في بذور الشمر في تنظيم مستويات الإلكتروليت ومنع الانزعاج من الجفاف.



طريقة عمل شاى الشمر لعلاج الاسهال:

اضف 1 ملعقة من بذور الشمر إلى كوب من الماء المغلي.

اتركه لمدة 10 دقائق ، ثم قم بتصفيته ويقدم دافئًا.

تناول 2 كوب من الشاي الشمر يوميا



الشاي الأخضر لـ علاج الاسهال



الشاي الأخضر يساعد الجسم على امتصاص السوائل ويهدئ التهاب الأمعاء، ويفضل تناوله بين الوجبات أوفى نهاية اليوم وبدون سكر للحد من الآثار الجانبية الهضمية للكافيين.



طريقة عمل الشاى الأخضر لعلاج الاسهال:



خذ ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر أو ​​كيس شاي أخضر وأضيفه في كوب من الماء المغلي.

انقع الشاي لمدة 2-3 دقائق وليس أكثر من ذلك.

تناوله بعد ان يبرد .





علاج الاسهال بالأعشاب من أفضل الوسائل الطبيعية التى تساعد فى تخطى هذه المشكلة الصحية بأمان ودون تكلفة مادية كبيرة حيث لاتحتاج لشراء العقاقير الطبية المكلفة والتى عادة يكن لها بعض الآثار الجانبية، وفي هذا الصدد عرض موقع boldsky أشهر طرق علاج الاسهال بالأعشاب فى المنزل.يمتلك الزنجبيل خصائص مسكنة ومضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات تساعد في شفاء أمراض المعدة. هذه البهارات تسخن المعدة وتعد منبهًا رائعًا للجهاز الهضمي. شرب شاي الزنجبيل سوف يرطب جسمك ويغذي السوائل التي تضيع أثناء الإسهال.كيفية صنع: إلى كوب من الماء المغلي إضافة بضع ملاعق كبيرة من الزنجبيل المبشور. حاد لمدة 5 دقائق ويكون مع اندفاعة من الليمون. احصل عليه مرتين في اليومين.شاي البابونج من أفضل أنواع الأعشاب المستخدمة لعلاج الاسهال حيث يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات مما يساعد على تقليل التهابات الأمعاء بالإضافة للخصائص المضادة للتشنج التى تساعد في التخلص من آلام البطن.طريقة التحضير:خذ ملعقة صغيرة من أوراق النعناع وزهور البابونج وأضفها إلى كوب من الماء المغلي. اتركه ينحدر وحافظ عليه لمدة 10 دقائق. قم بتصفيته وشرب هذا الشاي عدة مرات في اليوم.يعتبر الزعتر أحد العلاجات العشبية البديلة للأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي. له خصائص مهدئة ومضادة للميكروبات تساعد على الحفاظ على حركة الأمعاء وعملية الهضم مستقرة. طريقة صنعه: اغلي كوبًا من الماء وأضف ملعقة صغيرة من الزعتر. تبريده لمدة 10 دقائق وتصفيته. أعتبر مرة واحدة في اليوم.شاي أعشاب آخر لعلاج الإسهال، له خصائص طبية ومضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في السيطرة على حركات الأمعاء ولا تهيج بطانة الأمعاء ، وبالتالي تهدئة المعدة. القرفة أيضًا مسكنة ، وهي عامل يساعد على تخفيف الغازات المعوية ويستخدم تقليديًا لمكافحة الإسهال.طريقة شاى القرفةفي كوب من الماء المغلي ، قم بإضافة 1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة أو 2 العصي الصغيرة من القرفة.اتركه لمدة 10 دقائق ثم أضف كيس شاي أسود وحاد لمدة دقيقتين إضافيتين.انزع كيس الشاي وعصا القرفة وابدا فى تناولها.تناولها ملاتين فى اليوم ملاحظة: إذا كنت تعاني من حساسية من القرفة ، فتجنبها لأنها قد تؤدي إلى تفاقم أعراض الإسهال بالاضافة الى انها ممنوع منها بعض الافراد كالنساء الحوامل.شاي قشر البرتقال من كان يعرف أن قشر البرتقال يمكنه علاج الإسهال؟ حسنًا ، قشور البرتقال غنية بالبكتين ، مما يدعم نمو البكتيريا المفيدة أو البروبيوتيك في الأمعاء ، وبالتالي الحفاظ على نظام معوي صحي.طريقة عمل قشر البرتقال لعلاج الاسهال:قطع القشور البرتقال وأضف كوبًا من الماء المغلي.ينضج لمدة 10 دقائق.قم بتصفيته وشرب الشاي.يعد شاى أوراق حكيم الدافئ من الأعشاب الطبيعية الفعالة فى علاج الاسهال نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات والمضادة للالتهابات. هذا يقلل من التهاب في بطانات الأمعاء والضعف البدني الناجم عن الجفاف.طريقة عمل أوراق حكيم:إضافة عدد قليل من أوراق حكيم غسلها إلى كوب من الماء المغلي.اسمح له بالجلوس لمدة 10 دقائق وقم بتصفيته.اشربه مرتين في اليوم.