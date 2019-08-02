علاج الإسهال للحامل.. 6 نصائح لتجنب الجفاف الشديد

الإسهال عند الحامل من أكثر الحالات التي تصاب بها النساء بشكل واضح ومتزايد خلال فترة الحمل، عن أي وقت آخر، وهو يحتاج إلى استشارة الطبيب والتعامل مع الإسهال عند الحامل بشكل جدي تحت إشراف الطبيب الذي يصف أدوية معينة حتى لا تتفاقم الأزمة بشكل يضر الجنين.



أسباب الإسهال للحامل :



بحسب موقع healthline، إليكي أهم الأسباب التي تؤدي لحدوث الاسهال عند الحامل :



1- حساسية غذائية أثناء الحمل، فربما بعض الأطعمة التي كانت تتناولها المرأة قبل حدوث الحمل، تسبب لها حساسية غذائية بعد الحمل وبالتالي تسبب الإسهال.



2- تغيير في الهرمونات، وقد يؤدي ذلك إلى إبطاء في عمل الجهاز الهضمي فيسبب الإمساك، أو العكس تسرع من عمل الجهاز الهضمي فتصيب بالإسهال.



3- تغيير النظام الغذائي: فبعد معرفة المرأة بأنها حامل، تقوم بالعديد من التغييرات في نظامها الغذائي، وهذه التغييرات قد تكون السبب الرئيسي في حدوث الإسهال عند الحامل.



مضاعفات الإسهال عند الحامل :



الأمر قد يكون فيبدايته بسيطًا وسهل السيطرة عليه، لكن إذا استمر الاسهال عند الحامل لأكثر من يومين، فهنا يحتاج إلى زيارة الطبيب لأن الإسهال له مضاعفات كثيرة على الحامل أبرزها الجفاف الشديد وهو خطر على صحة الأم والجنين، وهذه أهم أعراضه :

- البول الأصفر الداكن

-جفاف و لزوجة الفم

-عطش

-انخفاض انتاج البول

-صداع الرأس

-دوخة



علاج الإسهال للحامل :



1- استشارة الطبيب أمر لا بد منه إذا استمر الإسهال عند الحامل لأكثر من يومين أو ثلاثة حتى لا يسبب الجفاف.



2- تناول بعض الأدوية قد يسبب الإسهال عند الحامل، وفي هذه الحالة إما سيتكيف الجسم معها ويتوقف الإسهال، أو سيصف الطبيب علاجًا أخر.



3- التوقف تمامًا عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون، والتوابل فهي تزيد من تهيج المعدة و تسبب الإسهال عند الحامل.



4- تجنب تناول الحليب ومنتجات الألبان والأطعمة الغنية بالألياف، وذلك لفترة مؤقتة حتى يتم وقف الإسهال عند الحامل.



5- عدم تناول علاج للإسهال دون استشارة الطبيب، فالحامل تحتاج دومًا لتعليمات الطبيب المختص حتى لا تسبب أذى للجنين.



6- تناول الماء بكميات وفيرة على مدار اليوم وكذلك السوائل والشوربة، لأنها تعوض الجسم عن سوائله التي فقدها بسبب الإسهال، وبالتالي تتجنب التعرض للجفاف.