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محافظات

الموجة 13 .. إزالة 220 تعديا على 483 فدانا و 2050 مترآ بالشرقية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:35 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة بضرورة إزالة ٢٢٠ حالة تعد بمساحة ٤٣٨ فدانا  و٢٠٥٠ متر مباني مقامة بالمخالفة على أراضى أملاك دولة بمراكز ومدن " الحسينية / فاقوس/ ابو حماد / اولاد صقر / ديرب نجم / منيا القمح / صان الحجر/ القرين".

وأضاف المحافظ أنه أثناء قيام الحملة المكبرة بتنفيذ الإزالات المخالفة على أراضى أملاك الدولة قد تقدم عدد من المواطنين بإيصالات رسوم لتقنين وضع ٢٩ حالة تعدى بمساحة ٢٠٥ أفدنة  و١١ قيراطا و٤ أسهم فى مركز ومدينة ( منيا القمح / صان الحجر ) وذلك خلال الأسبوع الأول من انطلاق الموجة الــ ١٣ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على ممتلكات الدولة واستعادة حق الشعب وتطبيق القانون على المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أنه لن يسمح بالتهاون مع واضعي اليد الذين لم يتقدموا لتقنين أوضاع الأراضي خلال الفترة التى حددها القانون مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية وضرورة توفير قوات لتأمين الحملات والمعدات اللازمة لإزالة التعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة.

وتواصل مراكز ومدن المحافظة تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة طبقًا للجدول الزمنى المحدد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين واستعاده حق الدولة.

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