كوريا الشمالية تتهم أمريكا بإثارة التوتر العسكري



اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة يوم الثلاثاء "بإثارة التوتر" من خلال إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية وقالت إن بيونجيانج ستتخذ إجراءات للدفاع عن نفسها.



وقال جو يونج تشول، وهو دبلوماسي كوري شمالي في جنيف، لمؤتمر ترعاه الأمم المتحدة بشأن نزع السلاح إن بيونجيانج ستضطر إلى "إعادة النظر في الخطوات الكبيرة التي اتخذتها حتى الآن".



وقالت كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ في اتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي وذلك للمرة الرابعة خلال أقل من أسبوعين، بينما حذرت بيونجيانج من أن الأعمال العدائية ضدها "بلغت حد الخطر".



وينتقد الشمال التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واستخدامهما أسلحة متطورة، وأطلقت كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ منذ أن اتفق زعيمها كيم جونج أون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع في 30 يونيو على إحياء المحادثات المتعثرة بشأن نزع السلاح النووي.