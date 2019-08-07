وفاة المخرجة علوية زكي عن 93 عاما

توفيت المخرجة علوية زكي فجر اليوم في منزلها بعد تعرضها الى وعكة صحية، عن عمر ناهز الـ 93 عامًا .



ومن المقرر ان يقام عزاء الراحلة علوية زكى يوم الجمعة المقبل بمسجد عمر مكرم.



يذكر ان علوية زكى من مواليد عام 1926. برزت على ساحة الإخراج بمسلسلات وأفلام ذات مضمون اجتماعي قيم، وسلطت الضوء على قضايا المرأة الملحة من خلال أعمالها المتنوعة.





