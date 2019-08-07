إزالة 105 حالات تعدٍ على أملاك الدولة في كفر الشيخ .. صور

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم، إزالة 105 حالات بمساحة 27291 مترًا مربعًا، عبارة عن مبانٍ سكنية، و13 فدانًا و 19 قيراط أراضى أملاك دولة وأراضى زراعية حتى الآن.



قال محافظ كفرالشيخ، إن أجهزة المحافظة تتعامل بكل قوة مع المعتدين على أملاك الدولة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية، بالتزامن مع أعمال حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل وبحيرة البرلس والسكة الحديد بالموجة الـ 13 المستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة.



وأضاف المحافظ، لا تهاون مع المعتدين ونطبق القانون على الجميع، حتى استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة، مؤكدًا أننا لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية في انعقاد دائم حتى الانتهاء من تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية باسترداد أملاك الدولة.



وأشار محافظ كفرالشيخ، أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على أملاك الدولة بجهات الولاية المختلفة، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والموارد المائية والري، والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ لاسترداد أملاك الدولة واستعادة حق الشعب والحفاظ المال العام.