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أخبار البلد

أمسية شعرية بعنوان في حب مصر بـ الصحفيين

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:05 م
أمسية فنية وشعرية
أمسية فنية وشعرية
عبد الوكيل ابو القاسم
نظمت نقابة الصحفيين، اليوم، أمسية فنية وشعرية تحت عنوان "في حب مصر"، بالقاعة الكبرى بالدور الرابع، أشرف عليها الكاتب الصحفي والناقد حمدى البصير.

كما تم تنظيم معرض للفن التشكيلي، يضم أعمالًا فنية بها ذات البعد الوطني، ومساندة جهود الدولة في محاربة الإرهاب وتخليد الشهداء، وذلك على هامش الأمسية.

وشارك بالأمسية شعراء من عدد من محافظات مصر، وكبار الفنانين التشكيليين، من بينهم أساتذة كليتي الفنون الجميلة والتربية الفنية.

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