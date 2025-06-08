تفحم بالكامل.. ملابسات التهام حريق لمقهى في بولاق الدكرور

كشفت معاينة النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية عن سبب اندلاع حريق هائل داخل مقهى شهير بمنطقة بولاق الدكرور، أدى إلى احتراقه بالكامل دون وقوع إصابات بشرية.

وتبين أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي داخل التوصيلات الكهربائية ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

تلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور، يفيد بنشوب حريق داخل مقهى بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي في إحدى التوصيلات الداخلية، مما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها بسرعة، لتلتهم محتويات المقهى بالكامل.

نجحت قوات الحماية المدنية، في إخماد ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، لكشف ملابسات الحادث والتأكد من سلامة إجراءات الأمان داخل المقهى.