شركة مياه المنيا تطلق حملة الأضاحي حفاظا على شبكة الصرف الصحى

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا حملة الأضاحي للتوعية بخطر إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكة الصرف الصحي، التي تنفذها إدارة التوعية بالشركة بالتنسيق مع قطاعات وفروع الشركة المختلفة.



وأكد المهندس ياسر الشهاوى، رئيس شركة مياه المنيا، أن الحملة تهدف إلى توعية المواطنين بالأضرار الناتجة عن القاء مخلفات الأضاحى فى شبكات الصرف الصحى وما يحدثه من سدد دائم للشبكات.



وقال رئيس شركة مياه المنيا إن الحملة تضم جميع المراكز المختلفة بالمحافظة لتصل إلى نسبة ١٠٠℅ من المحافظة، حيث تشمل الحملة مراكز المنيا "سمالوط ـ مطاى ـ بنى مزار ـ مغاغة ـ العدوة ـ أبوقرقاص ـ ملوى ـ دير مواس"، مع التركيز على أهمية توعية القرى داخل الحملة.



وناشد المهندس ياسر الشهاوى، المواطنين ترشيد استخدام المياه خلال فترة العيد، وأكد أهمية الحفاظ على شبكة الصرف والحفاظ على المياه لأنها ميراث الأجيال القادمة.