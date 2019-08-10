التعاقد مع 9 ورحيل 11 .. تعرف على صفقات الإسماعيلي فى الميركاتو الصيفي

يواصل النادي الإسماعيلي بقيادة المدير الفني محمود جابر تدعيماته الصيفية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، أملًا في تحقيق نتائج مغايرة عما حدث بالموسم المنقضي.



ومع اقتراب نهاية الميركاتو الحالي فإن القلعة الصفراء واصلت تدعيمات صفوفها من جانب ورحيل نجومها كالعادة من جانب آخر وهذا ما سنستعرضه معًا بالسطور التالية:-



تدعيمات الدراويش:

1- تفعيل عقد المهاجم الناميبي بنسيون شيلونجو

2- تفعيل عقد لاعب الوسط محمود عبد العاطي دونجا

3- التعاقد مع جناح غينيا بيساو بيكيتي سيلفا

4- التعاقد مع أحمد مدبولي جناح الزمالك

5- التعاقد مع أحمد الزوي ظهير أيسر دمنهور

6- التعاقد مع خليل حجي نيمار جناح الزمالك

7- التعاقد مع صانع الألعاب العراقي همام طارق

8- التعاقد مع صانع الألعاب محمد حمدي زكي

9- التعاقد مع إبراهيم أبو اليزيد مدافع الداخلية



أما على مستوى الراحلين فواصل الدراويش الاستغناء عن نجومه وأبرز أسلحته ولعل أبرزها الحارس المتألق محمد عواد ونجما الفريق كريم بامبو ومحمود متولي، وجاءت قائمة الراحلين كالآتي:-

1- بيع الجناح كريم بامبو للزمالك بعد عدم تجديده

2- بيع الحارس محمد عواد للزمالك

3- بيع المدافع محمود متولي للأهلي

4- بيع المدافع طارق طه لبيراميدز

5- بيع لاعب الوسط إبراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي

6- بيع لسعد الجزيري للنهضة السعودي



7- فسخ عقد مدونجا بعد نهاية إعارته

8- فسخ عقد تارو بعد نهاية إعارته

9- فسخ عقد مارشال بعد نهاية إعارته

10- نهاية إعارة محمود رضا من وادي دجلة

11- إعارة أحمد الجندي مجددًا

