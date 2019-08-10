هيئة الانتخابات بتونس: رفض ملفات 10 مرشحين للرئاسة لعدم استيفائها الشروط

قال عضو الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، إن من بين 97 مترشحا تقدموا للانتخابات الرئاسية المقررة في 15 سبتمبر المقبل؛ تقدم 31 مترشحا بتزكيات منها 20 ملفا بتزكيات شعبية و11 ملفا بتزكيات برلمانية.



وأضاف عضو الهيئة -في تصريح صحفي اليوم السبت- أن 41 مترشحا قدّموا ملفات بالضمان المالي وقيمته 10 آلاف دينار تونسي، من بينهم 10 مترشحين قدموا الضمان المالي دون تزكيات وبالتالي فإن ملفاتهم مرفوضة شكلا ولن يسترجعوا قيمة هذا الضمان.



وأكد وجود الكثير من ملفات الترشحات للانتخابات الرئاسية مرفوضة شكلا نظرا لعدم توفرها على أهم شرطين للترشح وهما توفر الضمان المالي وعدم توفير التزكيات إما الشعبية (10 آلاف تزكية) أو البرلمانية (10 نواب)، مشيرا إلى أن العدد يفوق 65 ملفا.



وأوضح أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدأت اليوم التثبت من صحة التزكيات الشعبية التي أوردها المترشحون في ملفاتهم عن طريق التثبت من أن المُزكّي يحمل صفة الناخب وأن تكون التزكيات مقسّمة على 10 دوائر وأن يتحصّل المترشح على 500 تزكية على الأقل من كل دائرة، مؤكدا أن التثبت من صحة التزكيات وخاصة الإمضاءات يتم بطريقة رقمية وكذلك يدويا.



وقال بوعسكر إنه حال ثبوت عدم مطابقة التزكيات للمعايير القانونية تراسل الهيئة المترشح المعني بالأمر وتطلب منه تدارك الأمر خلال 48 ساعة من تاريخ إرسال التنبيه..لافتا إلى أن الإعلان عن القائمة المقبولة أوليا للمترشحين للإنتخابات الرئاسية سيتم في 14 أغسطس الجاري.



يُذكر أنه تم مساء أمس الجمعة إغلاق باب الترشحات للإنتخابات الرئاسية التي قررتها هيئة الانتخابات في 15 سبتمبر المقبل، وبلغ العدد الإجمالي للملفات المودعة لدى الهيئة لهذا السباق الرئاسي 97 ملفا.