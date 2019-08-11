شوارع وسط البلد وميدان التحرير خالية من المواطنين أول أيام العيد.. فيديو وصور

شهدت شوارع وميادين منطقة وسط البلد، إقبالا ضعيفا من المواطنين على الشوارع والسينمات منذ صباح اليوم مع تواجد الأمن والشرطة وفرض الالتزام على المتواجدين في محيط وسط البلد في أول أيام عيد الأضحى المبارك.



وشهدت الشوارع سيولة مرورية وسط تواجد عدد من رجال المرور.



وأدى المصريون اليوم صلاة العيد في تمام الساعة الخامسة و٤٥ دقيقة بالتوقيت المحلي، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك.



وكان سكان طابا أول من أدوا صلاة العيد التي تحين في الساعة الخامسة و٣١ دقيقة، فيما كانت السلوم آخر مدينة يؤدى سكانها صلاة العيد في الساعة السادسة و٦ دقائق.

