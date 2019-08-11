ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شوارع وسط البلد وميدان التحرير خالية من المواطنين أول أيام العيد.. فيديو وصور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:54 م
ميدان التحرير
ميدان التحرير
كريم ناصر - عدسة : ابانوب نبيل
شهدت شوارع وميادين منطقة وسط البلد، إقبالا ضعيفا من المواطنين على الشوارع والسينمات منذ صباح اليوم مع تواجد الأمن والشرطة وفرض الالتزام على المتواجدين في محيط وسط البلد في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وشهدت الشوارع سيولة مرورية وسط تواجد عدد من رجال المرور.

وأدى المصريون اليوم صلاة العيد في تمام الساعة الخامسة و٤٥ دقيقة بالتوقيت المحلي، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك.

وكان سكان طابا أول من أدوا صلاة العيد التي تحين في الساعة الخامسة و٣١ دقيقة، فيما كانت السلوم آخر مدينة يؤدى سكانها صلاة العيد في الساعة السادسة و٦ دقائق.
شوارع وسط البلد وميدان التحرير خالية من المواطنين أول أيام العيد.. فيديو وصور
شوارع وسط البلد وميدان التحرير خالية من المواطنين أول أيام العيد.. فيديو وصور
شوارع وسط البلد وميدان التحرير خالية من المواطنين أول أيام العيد.. فيديو وصور
شوارع وسط البلد وميدان التحرير خالية من المواطنين أول أيام العيد.. فيديو وصور
شوارع وسط البلد وميدان التحرير خالية من المواطنين أول أيام العيد.. فيديو وصور
شوارع وسط البلد وميدان التحرير خالية من المواطنين أول أيام العيد.. فيديو وصور
شوارع وسط البلد وميدان التحرير خالية من المواطنين أول أيام العيد.. فيديو وصور
شوارع وسط البلد وميدان التحرير خالية من المواطنين أول أيام العيد.. فيديو وصور
شوارع وسط البلد وميدان التحرير خالية من المواطنين أول أيام العيد.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

ببطن مكشوف.. شاهد جوهرة تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير

بعد وفاة طليقته.. مي كساب: أحمد السعدني أعطى للإنسانية درسا

على طريقة بوحة الصباح .. عجل يسحل نبيل الحلفاوي على الأرض.. فيديو

قم للمعلم واديله السكينة.. مدير يحول مدرسة إلى سلخانة لذبح الأضاحى في بنها.. إحالته للتحقيق واستبعاده من منصبه.. وعامل النوبتجية كشف المستور واعترف عليه.. صور

السيسي يجري جولة تفقدية بمنتجع ماسة العلمين.. ويطلع على العملية الإنشائية للمدينة

بعد بوست خرفان عيد الاضحى.. شيرين رضا تتصدر تويتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأطفال يحتفلون بالعيد داخل الحديقة اليابانية.. صور

هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور

دماء الأضاحي تسيل في شوارع عين شمس وسط أجواء من الفرحة .. صور