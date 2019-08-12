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فن

عمرها 37 عامًا.. رشا مهدي تحتفل بعيد ميلادها

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:32 م
صدى البلد
نورا نبيل
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة رشاد مهدي ، فهي من مواليد 12 أغسطس 1982 وقد أكملت اليوم عامها الـ 37.

شاركت رشا مهدي في عدد من الأفلام أبرزها فيلم هندي وبدل فاقد و"واحد من الناس".

ومن أشهر المسلسلات التي شاركت في بطولتها العراف واستاذ ورئيس قسم واتهام والشك وتحت الأرض ومواطن إكس.

رشا مهدي بدأت مشوارها الفني عام 2001 وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية.
عمرها 37 عامًا.. رشا مهدي تحتفل بعيد ميلادها

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