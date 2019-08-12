نصف مليون جنيه إيرادات حديقة الحيوان في يومي عيد الأضحى.. صور

أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن حديقة الحيوان بالجيزة شهدت اليوم إقبالا كثيفا من المواطنين خلال ثاني أيام عيد الاضحى المبارك.



وأضاف رجائي ان الحديقة استقبلت حتى الآن 50 الف زائر وأن تذكرة الدخول بخمسة جنيهات والأطفال دون الخامسة مجانا، ليكون اجمالي ايردات الحديقة في اليومين الماضيين ما يقارب 500 الف جنيه.



وأشار الى ان الحديقة فتحت أبوابها الساعة السابعة صباحا وهناك تعاون وتنسيق كامل بين إدارة الحديقة والأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة لضمان سلامة المواطنين واستمتاعهم بقضاء الإجازة.