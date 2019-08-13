ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السياحة والمصايف بالاسكندرية تطلق حملة لتحذير المواطنين من استغلال مستأجري الشواطئ

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:28 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
قال اللواء جمال رشاد، رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، بالإسكندرية، ان الإدارة ستقوم بطباعة الآلاف من اوراق منشورات التوعية (فلايرز) لتوزيعها بمعرفة رجال الإدارة علي رواد الشواطئ أثناء دخولهم للشاطئ وعلي جميع البوابات والمداخل، بهدف توعيتهم ضد استغلال المستأجرين.

وأوضح جمال رشاد، أن تلك المنشورات تتضمن التعريف بالشاطئ الذي يرتاده الشخص في هذه اللحظة، وأسعار تذكرة الدخول وما يتمتع به من الخدمات المجانية المقدمة (شمسية-كراسي-حمامات وتغيير ملابس)، كي لا يقع الشخص ضحية استغلال أو ابتزاز لعمال الشواطئ.

وأضاف أن المنشور يتطرق أيضا إلى أسعار تأجير العوامات والبدالات وألعاب الأطفال والمشروبات في خطوة لتضييق الخناق علي جشع بعض مستأجري الشواطئ-على حد قوله-علاوة على أنه يتضمن أرقام للاتصال وبها خدمة الواتس اب وكذلك موقع الإدارة علي شبكات التواصل الاجتماعي Facebook.

وأشار "رشاد"، إلى أن ذلك يهدف إلى عرض أكثر من طريقة للتواصل وابلاغ الشكاوى وتشجيع المصطاف علي الاتصال بالادارة في حال طلب المساعدة، مشددا على أن موظفي الإدارة علي استعداد للانتقال الفوري لموقع الشكوي للالتقاء بالشاكى لرد قيمة المبالغ المحصلة بغير وجه حق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السياحة والمصايف بالإسكندرية تبدأ تحقيق في واقعة الاعتداء على شاب بأحد الشواطئ

مفاجأة في واقعة الاعتداء على شاب بشاطئ البيطاش بالإسكندرية

الإدارة المركزية للسياحة والمصايف باﻹسكندرية تقوم بحملة على الشواطئ

ضبط مخالفات بـ 6 شواطئ في الإسكندرية في حملة لـ السياحة والمصايف.. صور

قبل عيد الأضحي..حملة مكبرة من السياحة والمصايف على شواطئ العجمي.. صور

تغريم مستأجر شاطئ خاص بالإسكندرية لسماحه بدخول الكلاب.. صور

ترشيحاتنا

رويترز: هجمات حوثية بطائرات دون طيار على مطار أبها السعودي

بعد صراع مع المرض.. وفاة نجم منتخب الأرجنتين السابق تاتا

بملابس النوم وشعر منكوش.. هيدى كرم تثير الجدل فى غرفة نومها

5 أسباب تضعف محرك سيارتك.. تعرف عليها

لم أشعر بالاكتفاء .. كريستيانو رونالدو يسخر من ميسي

حصدت 3 ملايين إعجاب.. شاهد أحدث صورة لـ كيم كارداشيان وكايلي جينر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس النوم وشعر منكوش.. هيدى كرم تثير الجدل فى غرفة نومها

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف

بفستان تايجر طويل وشعر مضفر.. جويل مردينيان تبهر متابعيها باطلالة جذابة