السياحة والمصايف بالاسكندرية تطلق حملة لتحذير المواطنين من استغلال مستأجري الشواطئ

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، بالإسكندرية، ان الإدارة ستقوم بطباعة الآلاف من اوراق منشورات التوعية (فلايرز) لتوزيعها بمعرفة رجال الإدارة علي رواد الشواطئ أثناء دخولهم للشاطئ وعلي جميع البوابات والمداخل، بهدف توعيتهم ضد استغلال المستأجرين.



وأوضح جمال رشاد، أن تلك المنشورات تتضمن التعريف بالشاطئ الذي يرتاده الشخص في هذه اللحظة، وأسعار تذكرة الدخول وما يتمتع به من الخدمات المجانية المقدمة (شمسية-كراسي-حمامات وتغيير ملابس)، كي لا يقع الشخص ضحية استغلال أو ابتزاز لعمال الشواطئ.



وأضاف أن المنشور يتطرق أيضا إلى أسعار تأجير العوامات والبدالات وألعاب الأطفال والمشروبات في خطوة لتضييق الخناق علي جشع بعض مستأجري الشواطئ-على حد قوله-علاوة على أنه يتضمن أرقام للاتصال وبها خدمة الواتس اب وكذلك موقع الإدارة علي شبكات التواصل الاجتماعي Facebook.



وأشار "رشاد"، إلى أن ذلك يهدف إلى عرض أكثر من طريقة للتواصل وابلاغ الشكاوى وتشجيع المصطاف علي الاتصال بالادارة في حال طلب المساعدة، مشددا على أن موظفي الإدارة علي استعداد للانتقال الفوري لموقع الشكوي للالتقاء بالشاكى لرد قيمة المبالغ المحصلة بغير وجه حق.