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الرئيس الروسي ينحني ويقبل يد فتاة.. فيديو

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 06:38 م
الرئيس الروسي يقبل
الرئيس الروسي يقبل يد فتاة
البهى عمرو
عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو يوضح لقطة إنسانية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث ظهر الرئيس الروسي وهو يقبل يد فتاة أمام الجميع.

وكشفت القناة أنه لا يخلو أي لقاء للرئيس الروسي من تفاصيل معبرة، وخاصة حين يلتقي بأطفال، وفي هذا المشهد ينحني رئيس الدولة أمام طفلة صغيرة ويقبل يدها.

وأضافت أن مثل هذه التقاليد في التعامل مع الأطفال له جذور ثقافية راسخة، ويأتي فلاديمير بوتين ليعطيها أبعادا جديدة، ولا يتوانى، وهو رئيس البلاد، عن إظهار مثل هذه العواطف الإنسانية النبيلة بمحبة دافقة أمام من يطلق عليهم في الثقافة العربية "فلذات الأكباد".

والجدير بالذكر أن هذا اللقاء كان على هامش مشاركة بوتين في افتتاح مهرجان الأوبرا والباليه الدولي الثالث في منطقة القرم الروسية.

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