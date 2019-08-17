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اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 17 - 8 - 2019 .. فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 08:38 ص
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر اليوم
مي محمد
سجّلت أسعار الذهب اليوم، السبت، 17 -8-2019، استقرارًا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث سجل عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 800 جنيه للجرام بدون مصنعية.

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم السبت ، 17 - 8 - 2019

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت ، 17 - 8 – 2019 على النحو التالي:

عيار 24: 800 جنيهً.
عيار 21: 700 جنيه.
عيار 18: 600 جنيهً.
الجنيه الذهب: 5600 جنيهً.

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.

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