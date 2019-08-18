استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه فى مستهل تعاملات الأسبوع.. الدولار يسجل 16.53 جنيه للشراء .. والذهب عيار 21 بـ 706 جنيهات للجرام

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم

عيار 21 يسجل 706 جنيهات للجرام .. سعر الذهب اليوم الأحد 18-8-2019

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 18-8-2019









استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية، فى مستهل تعاملات اليوم الأحد 18 أغسطس 2019، وذلك فقًا لمتوسط أسعار للبنك المركزي المصري.





وبلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي نحو 16.5331 جنيه للشراء و16.6331 جنيه للبيع، في حين سجل اليورو الأوروبي نحو 18.4189 جنيه للشراء و18.5774 جنيه للبيع ، بينما سجّل الجنيه الإسترليني نحو 20.0553 جنيه للشراء و20.1694 جنيه للبيع.





وسجّل متوسط سعر الفرنك السويسري نحو 17.0181 جنيه للشراء و17.1281 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 15.6061 جنيه للشراء و15.7049 جنيه للبيع .





وعن أسعار العملات العربية سجّل متوسط سعر الريـال السعودي نحو 4.4074 جنيه للشراء و4.4345 جنيه للبيع، في حين سجّل الدينار الكويتي نحو 54.3332 جنيه للشراء و54.6852 جنيه للبيع ، بينما سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.5006 جنيه للشراء و4.5287 جنيه للبيع.





كما استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع، ليستقر سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا عند 706 جنيه.





ووصل سعر الجرام عيار 24 الأعلي فئة لـ 807.15 جنيه ، واستقر عيار 18 عند 605 جنيه اليوم.





وبلغ سعر الجرام من عيار 14 نحو 470.8 جنيه، فيما سجل كيلو الذهب نحو 807.108 ألف جنيه والجنيه الذهب نحو 5650 جنيه.





على جانب آخر، استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، الأحد، 18 أغسطس 2019 بسوق العبور، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.90 جنيه، وكيلو البطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه، وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 5 و10 جنيهات.





وسجلت الفاصوليا من 20 لـ30 جنيها، وكيلو الباذنجان الرومي 3 جنيهات، والباذنجان البلدي 3 جنيهات، والجزر 9 جنيهات.





وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 4 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 6 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 4 جنيهات، والخيار الصوب بـ8 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، والبامية 18 جنيها.





وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان 7 جنيهات، والقلقاس 9 جنيهات، والثوم 8 جنيهات، وسعر القرنبيط 4 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات.





وعن أسعار الفاكهة اليوم، تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيها، وكيلو التفاح المصري من 8 إلى 12 جنيها، والتين البرشومي بـ10 جنيهات.





وسجل سعر البرتقال الصيفي 7 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 8 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر 7 جنيهات، وسعر الكانتلوب من 3 إلى 6 جنيهات، والرمان بـ10 جنيهات، والكانتلوب من 3 إلى 6 جنيهات، ومانجو عويس من 14 لـ 24 جنيها.



