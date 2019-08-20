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فن

مين اللي بيشبها.. شاهد أحدث ظهور لـ بنات نانسي عجرم

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:45 م
ابناء نانسي عجرم
ابناء نانسي عجرم
مصطفى كرم
نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورا جديدة لبناتها عبر خاصية story على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ايلا وميلا بنات نانسي عجرم، وهما يتجولان برفقتها في أحد الأماكن الجبلية العامة.

وكانت نانسى عجرم أحيت حفلًا غنائيًا ضخمًا في قبرص الشهر الماضي، وسط جمهور عريض من محبّيها من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، حيث غنت نانسي عجرم باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني.

وتستعد نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي، غدا الأربعاء، في سلطنة عمان، ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي.

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