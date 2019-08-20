الاتحاد السعودي يعتمد تشكيل لجنة الحكام لدورة 2019 - 2023

أعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، تشكيل لجنة الحكام لدورة 2019 - 2023.



وكلف الاتحاد السعودى الحكم الإنجليزي جايكوب كولين بمهام رئيس اللجنة، حتى الانتهاء من تعيين خبير تحكيمي دولي خلال الفترة القادمة.



كما تقرر تعيين الإيطالي ماتيو تريفولوني مستشارا، والسعودي يوسف ميرزا أحمد نائبا، وعبدالله الشلوي وعبد الرحمن التويجري وعبد العزيز العقيلي كأعضاء في اللجنة.



و يعد الإنجليزي جايكوب كولين مدير تقنية الفار في الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ 2017 حتى الآن.



يذكر أن أولى جولات الدوري السعودي للمحترفين من المقرر لها تنطلق يوم الخميس المقبل الموافق 22 أغسطس.