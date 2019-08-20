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مرأة

بـ إطلالة مبهجة.. سمر يسري تخطف الأنظار .. شاهد

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:01 م
سمر يسرى
سمر يسرى
محمد بدران
نشرت الإعلامية سمر يسرى صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت سمر يسرى خلال جلسة التصوير بإطلالة مميزة نالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن سمر يسرى تقدم برنامج حفلة 11" عبر قناة on e، والذي تستضيف فيه نجوم الفن والإعلام.

ويذاع البرنامج الساعة 11 مساء، ويستمر حتى 12.30 من منتصف الليل، يومى الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
بـ إطلالة مبهجة.. سمر يسري تخطف الأنظار .. شاهد

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