بـ إطلالة مبهجة.. سمر يسري تخطف الأنظار .. شاهد

نشرت الإعلامية سمر يسرى صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت سمر يسرى خلال جلسة التصوير بإطلالة مميزة نالت إعجاب متابعيها.



يذكر أن سمر يسرى تقدم برنامج حفلة 11" عبر قناة on e، والذي تستضيف فيه نجوم الفن والإعلام.



ويذاع البرنامج الساعة 11 مساء، ويستمر حتى 12.30 من منتصف الليل، يومى الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.