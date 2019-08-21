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وهم وفروا فلوسكم.. هاني الناظر يوضح حقيقة تناول كبسولات الكولاجين لمحاربة التجاعيد

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:00 ص
كبسولات الكولاجين
كبسولات الكولاجين
آية التيجي
قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إن هناك وهماً كبيرًا منتشرًا حاليًا في عالم التجميل، يدعى كبسولات الكولاچين.

وأضاف الدكتور هانى الناظر أن الكثيرين يظنون أن تناول كبسولات الكولاچين يساعد على منع ظهور التجاعيد وعلاجها، وعلاج مشاكل ضعف وتساقط الشعر وضعف وتكسر الأظافر، وفي سبيلهم إلى ذلك ينفقون أموالاً باهظة على شراء وتناول هذه الكبسولات.

وتابع الدكتور هانى الناظر في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: من الناحية العلمية الكولاچين مركب كيميائي اسمه بوليببتيد يحتوي على مجموعة من الأحماض الأمينية، ويتكون داخل الجسم بشكل طبيعي.

وأضاف الدكتور هانى الناظر أن تناوله عن طريق الفم في صورة كبسولات يتم تكسيره وهضمه في الجهاز الهضمي، ولا يصل إلى الجلد أو الأظافر أو الشعر كما يظن البعض.

وأكد أن تناول هذه الكبسولات لا يفيد في منع  ظهور التجاعيد وعلاجها، حيث ينطبق هذا الكلام على الشعر والأظافر أيضًا.

وأشار الناظر إلى أن انتظام الإنسان على تناول لحوم الأسماك والدواجن والبيض والزبادي، يعد كافيًا لتوفير الأحماض الأمينية اللازمة لتكوين الكولاچين بصورة طبيعية في الجسم.

ونصح  الناظر بالحرص على تناول تلك الأغذية، ونصح السيدات والرجال الذين يسعون لعلاج التجاعيد بتوفير أموالهم، وعدم شراء الوهم الذي يدعى كبسولات الكولاجين.

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