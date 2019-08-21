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منوعات

أم تلد توأما بينهما 11 أسبوعا.. حالة نادرة.. صور

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:00 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلى ميرور البريطانية مجموعة من الصور، تظهر واحدة من أندر حالات الولادة فى العالم، بعدما وضعت أم توأما يفصل بينهما 11 أسبوعًا، بسبب رحمها المزدوج.

وبحسب العديد من الأطباء حول العالم فتلك الحالة نادرة للغاية، وتحدث مرة واحدة من بين كل 50 مليون حالة على وجه الأرض.

تعود التفاصيل، عندما ذهبت ليليا كونوفالوفا، البالغة من العمر 29 عامًا، غلى المستشفى فى كازاخستان، من أجل وضع توأمها.

إلا ان الأطباء أخبروها أنه تم ولدة طفل بنجاح، والأخر سينتظر 11 أسبوعًا لاكتمال نموه، وكان المولود الأول أنثى، والمولود الثاني الذي أتى بعد 11 أسبوعا ذكرًا.

يذكر أن هذه الحالة تعرف باسم "رحم الديلفي"، أي أن لكل توأم رحم منفصل.
أم تلد توأما بينهما 11 أسبوعا.. حالة نادرة.. صور
أم تلد توأما بينهما 11 أسبوعا.. حالة نادرة.. صور
أم تلد توأما بينهما 11 أسبوعا.. حالة نادرة.. صور
أم تلد توأما بينهما 11 أسبوعا.. حالة نادرة.. صور

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