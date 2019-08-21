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كنت بتكسف.. سوسن بدر: عندي حفيدة عمرها 15 سنة وبشتري الخضار والفاكهة بالواحدة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:45 ص
سوسن بدر
سوسن بدر
عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة سوسن بدر، إن لديها حفيدة تبلغ من العمر 15 عاما، مرددة: « أتمني أن أحضر فرحها ولن افعل معها ما كنت أفعله مع أولادي مسلسل أبو العروسة».

وأضافت سوسن بدر خلال حلقة اليوم من برنامج «صاحبة السعادة»؛ الذي تقدمه « إسعاد يونس»؛ أنها تعلمت أن أصبحت تشتري الخضراوات والفاكهة بالواحدة؛ قائلا: « كنت الأول بتكشف أشتري الفاكهة زي التفاح بالواحدة بس دلوقتي عادي اتعودت على كدة».

وتحدثت سوسن بدر، خلال الحوار عن مجمل أعمالها الفنية ومسلسلها الأخير أبو العروسة وكواليس 120 حلقة قدمتها.

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