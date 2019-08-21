أمير عزمي مجاهد: جروس واللاعبون سبب رئيسي في تتويج الكونفيدرالية.. وهذه مشكلته.. فيديو

أكد أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن جروس واللاعبين السبب الرئيسي في التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية.





وقال أمير عزمي مجاهد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "جروس واللاعبون السبب الرئيسي في التتويج بالكونفيدرالية، مشكلة جروس هى مواعيد المباريات وليس تثبيت التشكيل".





وأكمل أمير عزمي مجاهد: "جروس لعب 18 مباراة بالكونفدرالية مع كأس مصر والبطولة العربية والدوري، ما ظلمه هو مواعيد المباريات، لكن فريق الكرة مثل الترس ولا يجب أن تعدل فيه".



