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رياضة

عدلي القيعي يفتح النار على التحكيم عقب بيان الأهلي: الجنايني دائم مكايدة جماهير النادي.. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:36 ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
محمد رشاد
أكد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات فى النادي الأهلي، أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، دائم مكايدة جماهير الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عدلي القيعي في تصريحات لبرنامج "مساء الأنوار" عبر قناة "النيل للرياضة" تعليقا على اللجنة الخماسية برئاسة الجنايني "ربنا يستر ويسهل ، رئيس اللجنة الخماسية لا ينتمي لنادي الزمالك مثل محمد عبدالسلام رئيس المقاصة، لكنه رجل دائم مكايدة جماهير الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي".

وواصل عدلي القيعي: "الآن هو في موضع مسؤولية وبالتالي قد يتغير الوضع، أنتظر مشاهدة الجانب الإداري الذي لم نشاهده من قبل، أتمنى التوفيق له في المهمة وأن ينجح في تصحيح مسار الكرة المصرية".

وتحدث عدلي القيعي عن بيان النادي الأهلي الأخير بشأن التحكيم قائلا "هناك من يحصل على حقوقه بالصوت العالي والتهديد، وهناك من يلجأ للطرق الشرعية، نحن نستهدف ضبط الوسط الرياضي، نريد مناخا جيدا للعمل ، عندما نجد أن هناك أخطاء متكررة من الحكام فطبيعي أن نشعر بوجود تربص بالأهلي، الأخطاء في اتجاه واحد طوال المباراة، وأيضا في مباريات سابقة أمام نفس المنافس، جهاد جريشة نفسه تسبب في أزمات بـ5 مباريات للفريق".

وشدد عدلي القيعي على أن "الأهلي لجأ لاتحاد الكرة من أجل ايجاد حلول، الأخطاء التحكيمية أمرا طبيعيا، لكن التكرار قد يجعلنا نشعر بالتربص، لا يجب الترويج بأن أخطاء الحكام جزء من متعة كرة القدم، لا يوجد متعة بالظلم".

وأوضح عدلي القيعي أن "الحكم الخامس شاهد واقعة حسين الشحات في مباراة بيراميدز ولم يتدخل ليبلغ جهاد جريشة باحتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي، لماذا لا توجد محاسبة للحكام مثل ما يحدث في كل دول العالم، هل نحن بشر والآخرون ملائكة ".

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