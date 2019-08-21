أمير عزمي مجاهد: جروس كان يميل لـ استمرار كاسونجو.. وإصابة ساسي من أسباب خسارة الدوري.. فيديو

كشف أمير عزمي مجاهد مدرب مساعد فريق الزمالك السابق عن أسباب ضياع الدوري من ناديه رغم تصدرهم لجدول المسابقة حتى الجولات النهائية.





وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "كنا ماشيين كويس في الدوري ولكن إصابة فرجاني ساسي كانت مؤثرة، هو أحد أهم مفاتيح اللعب".





وتابع أمير عزمي مجاهد "رحيل كاسونجو كان من العوامل المؤثرة، خالد بوطيب لاعب جيد ولكن كاسونجو كان أفضل لأنه كان معتادا على اللعب في الدوري المصري وكان متصدرا في قائمة الهدافين، أعلى نسبة تهديف للزمالك كانت في وجوده".





واستكمل أمير عزمي مجاهد "انا مساعد مش مدير فني، ولكن كنت بقول رأيي وكان رأيي هو استمرار كاسونجو وكان جروس مايل لهذا الأمر أيضًا".



