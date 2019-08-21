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رياضة

أمير عزمي مجاهد: جروس كان يميل لـ استمرار كاسونجو.. وإصابة ساسي من أسباب خسارة الدوري.. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:08 ص
أمير عزمي مجاهد
أمير عزمي مجاهد
محمد رشاد
كشف أمير عزمي مجاهد مدرب مساعد فريق الزمالك السابق عن أسباب ضياع الدوري من ناديه رغم تصدرهم لجدول المسابقة حتى الجولات النهائية.

وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "كنا ماشيين كويس في الدوري ولكن إصابة فرجاني ساسي كانت مؤثرة، هو أحد أهم مفاتيح اللعب".

وتابع أمير عزمي مجاهد "رحيل كاسونجو كان من العوامل المؤثرة، خالد بوطيب لاعب جيد ولكن كاسونجو كان أفضل لأنه كان معتادا على اللعب في الدوري المصري وكان متصدرا في قائمة الهدافين، أعلى نسبة تهديف للزمالك كانت في وجوده".

واستكمل أمير عزمي مجاهد "انا مساعد مش مدير فني، ولكن كنت بقول رأيي وكان رأيي هو استمرار كاسونجو وكان جروس مايل لهذا الأمر أيضًا".

واختتم أمير عزمي مجاهد تصريحاته "رحيل كهربا وسوء حظ مصطفى فتحي بإصابته كانا من عوامل خسارة الزمالك لبطولة الدوري".

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