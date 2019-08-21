أغربها الزبدة .. 10 أطعمة تساعد على حرق الدهون

أطعمة عديدة يجب عليك إدخالها إلى نظامك الغذائى فهى أقل في سعراتها الحرارية وفى الوقت نفسه تساعد على حرق الدهون وتعزيز الإيض إليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع "powerofpositivity"

يعد الشاى الأخضر هو الأغنى بمضادات الأكسدة كما يساعد على حرق أسرع للدهون.

فاكهة غنية بالألياف يمكنك إعداد بعدة طرق كعصير أو إدراجها ضمن برنامجك الغذائى

تحتوي على مواد كيميائية طبيعية تستفيد منها الأمعاء و تساعد على تنظيم الهضم كما أن الكثير منها يساعد على حرق الدهون بسرعة غير متوقعة..





غني بفيتامين د. ووفقًا لكثير من الدراسات فإن اتباع نظام غذائي مليء بفيتامين (د) قد يساعد في التخلص من دهون البطن.





5. دقيق الشوفان





غني بالألياف كما أنها تحتوي أيضًا على الكربوهيدرات الكاملة التي توقف آلام الجوع عليك اختيار النوع غير المنكه الذي لا يحتوي على السكر.





6. المحار





غني بالزنك، وهي مستويات الليبتين التي تنظم شهية جسمك.





7. زبدة الفول السوداني

تحتوي زبدة الفول السوداني على مستويات عالية من الأحماض الأمينية التي تنقسم إلى فينيل ألانين. إنه هرمون يحد من الشهية ويحرق الدهون.





8. الخوخ

المركبات الموجودة في هذه الفاكهة تحد من الدهون التي تمتصها خلاياك أثناء عملية الهضم.





9. الفلفل الحار حار





تحتوى على مركبات فعالة فى حرق الدهون تساعد أيضًا على الشعور بالامتلاء بعد الأكل.





10 . زبادي