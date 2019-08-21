ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أغربها الزبدة .. 10 أطعمة تساعد على حرق الدهون

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:42 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
لمياء الياسين
أطعمة عديدة يجب عليك إدخالها إلى نظامك الغذائى فهى أقل في سعراتها الحرارية وفى الوقت نفسه تساعد على حرق الدهون وتعزيز الإيض إليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع "powerofpositivity"

1. الشاي الأخضر

يعد الشاى الأخضر هو الأغنى بمضادات الأكسدة كما يساعد على حرق أسرع للدهون.

2. الكيوي

فاكهة غنية بالألياف يمكنك إعداد بعدة طرق كعصير أو إدراجها ضمن برنامجك الغذائى 

3. الخضراوات الورقية

تحتوي على مواد كيميائية طبيعية تستفيد منها الأمعاء و تساعد على تنظيم الهضم كما أن الكثير منها يساعد على حرق الدهون بسرعة غير متوقعة..

4. المشروم 

غني بفيتامين د. ووفقًا لكثير من الدراسات فإن اتباع نظام غذائي مليء بفيتامين (د) قد يساعد في التخلص من دهون البطن.

5. دقيق الشوفان

غني بالألياف كما أنها تحتوي أيضًا على الكربوهيدرات الكاملة التي توقف آلام الجوع عليك اختيار النوع غير المنكه الذي لا يحتوي على السكر.

6. المحار

غني بالزنك، وهي مستويات الليبتين التي تنظم شهية جسمك.

7. زبدة الفول السوداني
تحتوي زبدة الفول السوداني على مستويات عالية من الأحماض الأمينية التي تنقسم إلى فينيل ألانين. إنه هرمون يحد من الشهية ويحرق الدهون.

8. الخوخ 
المركبات الموجودة في هذه الفاكهة تحد من الدهون التي تمتصها خلاياك أثناء عملية الهضم.

9. الفلفل الحار حار

تحتوى على مركبات فعالة فى حرق الدهون تساعد أيضًا على الشعور بالامتلاء بعد الأكل.

10 . زبادي
يحتوي على البروبيوتيك الذى يساعد في إنقاص الوزن ويملأ المعدة ببكتيريا الأمعاء التي تساعد على الهضم - وبالتالي، تصبح واحدة من أفضل الأطعمة لتناول الطعام لانقاص الوزن.
أغربها الزبدة .. 10 أطعمة تساعد على حرق الدهون

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

عائلة تعثر على ضفدع في السلطة .. فيديو

بعد تعيينه في اتحاد الكرة .. جمال محمد علي: سأطبق اللائحة وأقدم استقالتي

5 عناصر .. سر نجاح خلطة رضوى الشربينى فى برنامج "هى وبس"

ابنة صدام حسين تنشر رسالة خطية نادرة لوالدها بشأن حرب الخليج

تعليق ناري مصطفى بكري على قضية رشوة أمين الأعلى للإعلام.. فيديو

قرار عجيب.. أحمد موسى: الصحة تخالف تعليمات السيسي وتفرض رسوما على مرضى قوائم الانتظار.. فيديو

ضجة على السوشيال ميديا.. لحظة غرق نرمين الفقى وهذا الفنان ينقذها

بعد تعرضه لوعكة.. نكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمود ياسين

بعد دقائق من إعلان الخامسة.. تركي آل الشيخ يعلن سادس صفقات ألميريا

الفيفا يوافق على تعيين لجنة لـ إدارة اتحاد الكرة .. الجناينى رئيسا ومفاجأة فى النائب

اخبار البرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم والإخلاء خلال 3 سنوات.. و5 أمور تؤدي للفصل عن العمل

انطونيو كلمة السر .. أول إجراء من ميتشو بخصوص لاعبى الزمالك

أحمد موسى: المصريون سحبوا 31 مليار جنيه من البنوك وأنفقوا 200 مليون على السينما في العيد.. فيديو

ابنة صدام حسين تنشر رسالة خطية نادرة لوالدها بشأن حرب الخليج

قرار عجيب.. أحمد موسى: الصحة تخالف تعليمات السيسي وتفرض رسوما على مرضى قوائم الانتظار.. فيديو

اسمان جديدان في الجهاز الفني لـ نادي الزمالك بقيادة ميتشو

شاهد.. رقصة دينا الشربيني مع عمرو دياب على أنغام يوم تلات ومعهم محمد إمام

اشترتها بيضاء.. إسعاد يونس تكشف حقيقة ارتداء باروكة على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور

اسباب وجع المعدة للحامل .. مش دوا وخلاص معرفة السبب اول خطوة للعلاج

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019