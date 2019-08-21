أمير عزمي: رحيل كهربا أمر يخصه.. وأحمد مدبولي لاعب متميز.. فيديو

قال أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن رحيل كهربا أمر يخصه لا دخل للجهاز الفني السابق فيه .





وأضاف أمير عزمي مجاهد، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :رحيل كهربا أمر يخصه، كان من المفترض ان ينهي مبارياته مع الزمالك ثم بعد ذلك ينوي الرحيل إذا أراد ، وهو لم يتحدث معنا عن أي ازمة مادية من قبل تخص مستحقاته.





وانتقل أمير عزمي مجاهد، للحديث عن أحمد مدبولي المنضم حديثا للإسماعيلي قائلا : لاعب جيد للغاية، ومن أفضل من شارك مع خالد جلال، كان دائما يظهر بمستوى متميز.



