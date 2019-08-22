سيف هانى لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين: سعدنا بتكريم الرئيس السيسى

أكد سيف هانى لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين ونادي الشمس، أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للاعبين أسعدهم للغاية.





كان ذلك خلال الندوة التي نظمها موقع "صدى البلد" للاحتفاء بالأبطال المتوجين بلقب كأس العالم لكرة اليد.





وقال سيف هانى لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين "تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لنا أسعدنا للغاية، وأخبرنا بأن تلك بمثابة البداية فقط، وألا يكون آخر إنجاز نحققه في مسيرتنا".





وتوج منتخب مصر لكرة اليد للناشئين ببطولة كأس العالم، للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة بعد الفوز على المنتخب الألماني في النهائي بنتيجة 32 - 28.